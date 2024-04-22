وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يبحثون توسيع نطاق العقوبات على إيران

بحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، في لوكسمبورغ، توسيع نطاق العقوبات على إيران عقب هجومها بالطائرات المسيّرة والصواريخ على إسرائيل, وايضا تزويد أوكرانيا بمزيد من أنظمة الدفاع الجوي.



وكان مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي والأمين العام لحلف شمال الأطلسي قد طلبا من الدول الأوروبية رفع مستويات الدعم لكييف خصوصا بمجال الدفاع الجوي بظل تصعيد روسيا لهجماتها على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا.