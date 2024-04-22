"جهاديون" يحتجزون أكثر من 110 مدنيين في وسط مالي منذ ستة أيام

يحتجز "جهاديون" على الأرجح أكثر من 110 مدنيين منذ ستة أيام في وسط مالي كما ذكرت مصادر محلية لوكالة فرانس برس الاثنين.



وكان هؤلاء المدنيون على متن ثلاث حافلات اعترضها في 16 نيسان الماضي "جهاديون" وأجبروها على التوجه بركابها إلى غابة بين بلدتي باندياغارا وبانكاس في وسط مالي، حسبما أفادت جمعيات في هذه المنطقة تطالب بإطلاقهم، وعضو في المجلس البلدي.