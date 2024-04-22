مقتل أربعة أشخاص في الصين بسبب الأمطار الغزيرة

لقي أربعة أشخاص على الأقل حتفهم في الصين، بعدما تسببت أمطار غزيرة في جنوب البلاد في فيضانات أدت إلى إجلاء عشرات الآلاف من السكان، حسبما أفادت آخر حصيلة الاثنين.



ومنذ يوم الخميس، تتساقط أمطار غزيرة على مقاطعة قوانغدونغ الجنوبية التي تعدّ من المقاطعات الحيوية للصناعة في الصين، كما أنها من المناطق الأكثر اكتظاظًا بالسكان، ويعيش فيها 127 مليون شخص تقريبًا.



وتسبب هطول الأمطار في ارتفاع منسوب الأنهر وأثار مخاوف من فيضانات "لا يحدث مثلها سوى مرة واحدة في قرن من الزمن"، وفق السلطات.



ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن الهيئة المشرفة على حالات الطوارىء قولها إنه في الأيام الأخيرة "لقي أربعة أشخاص حتفهم وفقد عشرة آخرون".



وقالت شينخوا "لقد حوصروا بسبب الأمطار" في تشاوتشينغ، إحدى مدن قوانغدونغ، وإن عمليات البحث جارية لتحديد مكان 11 مفقودًا.