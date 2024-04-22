إسرائيل تعتقل فلسطينيًا على خلفية مقتل راع إسرائيلي في الضفة الغربية

أعلن الجيش الإسرائيلي الإثنين اعتقال فلسطيني يشتبه بضلوعه في مقتل راع إسرائيلي في حادثة أدت إلى تصاعد العنف في شمال الضفة الغربية المحتلة خلال الشهر الحالي.



وفقد أثر المستوطن الإسرائيلي بنيامين أحميئير (14 عامًا) بالقرب من قرية المغير في 12 نيسان بينما كان يرعى أغنامه التي عادت بدونه إلى مزرعته في مستوطنة ملاخي هشالوم قرب رام الله.



وعثر على جثته في وقت لاحق في مكان قريب.



وفي بيانه، قال الجيش إنه "اعتقل أحمد دوابشة (21 عامًا) من قرية دوما في عملية ليلية مشتركة لجهاز الشاباك والشرطة والجيش الإسرائيلي".



وأضاف أنح "خلال التحقيق الأولي، قال دوابشة إن له صلة بالهجوم الذي أدى إلى قتل الفتى".