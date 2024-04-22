اتهام رجلين بالتجسس لحساب الصين في بريطانيا

أعلنت شرطة لندن الإثنين توجيه التهم رسميا إلى رجلين يبلغان من العمر 29 و32 عامًا يشتبه في قيامهما بالتجسس لحساب الصين بين نهاية 2021 وشباط 2023.



وقالت الشرطة إن كريستوفر كاش وكريستوفر بيري متهمان بالحصول على وثائق أو معلومات "يعتقد أنها مفيدة بشكل مباشر أو غير مباشر للعدو" أو جمعها أو تسجيلها أو نشرها أو تسليمها.