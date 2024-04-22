الجيش الروسي يعلن سيطرته على قرية في منطقة دونيتسك

أعلنت روسيا اليوم، أن قواتها سيطرت على قرية جنوب غرب مدينة دونيتسك في شرق أوكرانيا، في تقدم جديد للجيش الروسي في مواجهة القوات الأوكرانية المتعثرة.



وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان أنها "حررت" نوفوميخايليفكا التي تبعد نحو ثلاثين كيلومتراً عن دونيتسك وليس بعيداً عن فوغليدارالبلدة الواقعة عند تقاطع الجبهتين الجنوبية والشرقية والتي تحاول روسيا احتلالها منذ عامين.



وتعلن القوات الروسية باستمرار سيطرتها على قرى وبلدات بينما يواجه الجيش الأوكراني نقصاً في الذخيرة وفي استقطاب مجندين جدد.