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غوتيريش يقبل توصيات مراجعة مستقلة لنشاط وكالة الأونروا
أخبار دولية
2024-04-22 | 08:39
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غوتيريش يقبل توصيات مراجعة مستقلة لنشاط وكالة الأونروا
أعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم، أن غوتيريش قبل بتوصيات مراجعة مستقلة لقدرة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) على ضمان الحياد والرد على ما قيل عن ارتكاب مخالفات.
وقال المتحدث ستيفان دوجاريك في بيان: "اتفق (غوتيريش) مع المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني على أن الأونروا، بدعم من الأمين العام، ستضع خطة عمل لتنفيذ التوصيات".
وأضاف: "للمضي قدما، فإن الأمين العام يناشد جميع الأطراف المعنية تقديم الدعم الفعال للأونروا باعتبارها شريان الحياة للاجئي فلسطين في المنطقة".
ومن المقرر أن تنشر المراجعة التي تتم بقيادة وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا في وقت لاحق اليوم.
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