العثور على جثث ثمانية قتلى على جانب طريق في المكسيك

أعلنت مصادر قضائية العثور على ثماني جثث على جانب طريق في شمال المكسيك الأحد بينما تحدثت وسائل إعلام محلية عن تسع جثث لقتلى عراة تحمل آثار عنف.



وقال مكتب المدعي العام لولاية تشيواوا في بيان: "عثر على ثمانية رجال أمواتًا على الطريق بين تشيواوا وسيوداد خواريز بالقرب من الحدود مع الولايات المتحدة".



وأضافت النيابة أنه "فتح تحقيق لتوضيح أسباب الوفاة وتحديد هوية الضحايا"، موضحة أنه "لم يتم العثور على أي دليل مادي".



وذكرت وسائل إعلام محلية أن "الجثث عددها تسع وعثر بجانبها على رسالة نسبت على الأرجح إلى تهريب مخدرات"، حسبما ذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة ميلينيو.



وأشار إلى أن أعمار الضحايا تراوح بين 35 و50 عامًا.