مذكرة تفاهم بين العراق وتركيا وقطر والإمارات للتعاون في مشروع "طريق التنمية"

أفاد بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء العراقي بأن رئيس الوزراء شهد مع الرئيس التركي اليوم مراسم توقيع مذكرة تفاهم رباعية بين العراق وتركيا وقطر والامارات للتعاون في "مشروع طريق التنمية".



وأطلق العراق مشروعا بقيمة 17 مليار دولار العام الماضي لربط ميناء رئيسي للسلع على ساحله الجنوبي بالحدود التركية عبر سكك حديدية وطرق برية.