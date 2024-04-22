اردوغان بعد لقائه السوداني: وجود حزب العمال الكردستاني في العراقي سينتهي في أقرب وقت ممكن

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان انه بحث مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الخطوات المشتركة التي يمكن أن يتخذها البلدان ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني، ورحب بتصنيف العراق للجماعة على أنها محظورة.



وعبر أردوغان في خلال مؤتمر صحفي مشترك مع السوداني في بغداد عن اعتقاده القوي أن وجود حزب العمال الكردستاني في الأراضي العراقية سينتهي في أقرب وقت ممكن.



من جهته، أعلن السوداني أن العراق وتركيا وقعا اتفاقا لإطار استراتيجي يشرف على التعاون في مجالات الأمن والطاقة والاقتصاد، لافتا الى أن البلدين ناقشا التعاون الأمني واتفقا على التعامل مع التحدي الذي تشكله الجهات المسلحة غير الحكومية التي قد تتعاون مع جماعات إرهابية.