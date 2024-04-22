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فرنسا والمغرب يعززان تعاونهما في مكافحة الإرهاب وتأمين أولمبياد باريس
أخبار دولية
2024-04-22 | 10:43
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فرنسا والمغرب يعززان تعاونهما في مكافحة الإرهاب وتأمين أولمبياد باريس
أكد وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان عزم بلاده على تعزيز تعاونها الأمني مع المغرب في مكافحة الإرهاب وتأمين أولمبياد باريس، وذلك في خلال زيارة للرباط في سياق إعادة الدفء الى العلاقات بين البلدين.
وقال دارمانان في تصريح للصحافيين عقب اجتماع مع نظيره المغربي عبد الوافي لفتيت: "أريد أن أشكر المغرب الذي سيساعدنا بقوة في التظاهرات الرياضية الكبرى التي سننظمها، وخصوصا الألعاب الأولمبية هذا الصيف"، مشيرا أيضا إلى التعاون في تأمين بطولة أمم إفريقيا لكرة القدم بالمغرب العام المقبل.
وأضاف: "بدون دوائر الاستخبارات المغربية قد تكون فرنسا معرضة أكثر للإرهاب خصوصا في أفق الألعاب الأولمبية"، التي تستضيفها باريس هذا الصيف.
من جهتها، قالت وزارة الداخلية المغربية في بيان إن الوزيرين، "اتفقا على تقوية قنوات تبادل الخبرات والمعلومات من أجل استباق أفضل للمخاطر المتعددة، خصوصا المرتبطة بالأنشطة الإجرامية للجماعات الإرهابية".
وفي معرض حديثه عن "مكافحة الإرهاب" أشار دارمانان إلى "الحصول على معلومات أصدقائنا المغاربة حول المخاطر التي تخترق شريط الساحل والصحراء".
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