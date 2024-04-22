الرئيس الإيراني يتعهد بزيادة حجم التجارة مع باكستان إلى 10 مليارات دولار

تعهد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف بزيادة حجم التجارة بين البلدين إلى 10 مليارات دولار سنويا، مع بدء رئيسي زيارة تستمر ثلاثة أيام إلى باكستان وسط إجراءات أمنية مشددة في إسلام اباد.



وقال مكتب رئيس الوزراء الباكستاني في بيان بعد مؤتمر صحفي مشترك: "اتفق الجانبان على زيادة حجم التجارة الثنائية إلى 10 مليارات دولار أمريكي في السنوات الخمس المقبلة".



وجاء في البيان: "اتفقا أيضا على التعاون في وضع أساليب مشتركة لمواجهة التحديات المشتركة ومنها التهديد الذي يمثله الإرهاب".