مصرف الإمارات المركزي: يمكن تأجيل سداد أقساط القروض لمدة 6 أشهر للعملاء المتضررين من الأمطار الغزيرة

أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في بيان اليوم، أن البنوك وشركات التمويل في الإمارات بإمكانها تأجيل سداد أقساط القروض الشخصية وقروض السيارات لمدة ستة أشهر للعملاء المتضررين من الأمطار الغزيرة التي ضربت البلاد الأسبوع الماضي.



وشهدت الإمارات في الأسبوع الماضي أمطارا غزيرة هي الأكبر منذ 75 عاما.