ماكرون يبحث الأزمة في الشرق الأوسط مع نتنياهو والسيسي

أعلنت فرنسا ومصر أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أجرى اليوم اتصالين هاتفيين مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لبحث سبل تجنب التصعيد في الأزمة الراهنة بالشرق الأوسط.



وأفادت الرئاسة الفرنسية بأن ماكرون أكد لنتنياهو مجددا رغبة فرنسا في تجنب التصعيد في الشرق الأوسط والتصدي لجهود إيران لزعزعة استقرار المنطقة.



وذكرت أن ماكرون أكد كذلك أن فرنسا تريد وقفا فوريا ودائما لإطلاق النار في غزة وأنها تعمل على تخفيف حدة التوتر الناجم عن الاشتباكات على الحدود بين إسرائيل ولبنان.



من جهته، أعلن المتحدث باسم الرئاسة المصرية أحمد فهمي في بيان آخر، أن ماكرون ناقش أيضا أزمة الشرق الأوسط مع الرئيس المصري وأن الرئيسين اتفقا على ضرورة تجنب المزيد من التصعيد في المنطقة.



وجاء في البيان أن الرئيسين تطرقا كذلك إلى "التطورات الإقليمية في إطار التصعيدات الأخيرة، محذرين من خطورة انزلاق المنطقة إلى حالة واسعة من عدم الاستقرار".



وكشف البيان أن "الرئيسين اتفقا على ضرورة وقف التصعيد على مختلف الأصعدة".