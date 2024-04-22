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تقرير: وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "لا بديل منها"

أخبار دولية
2024-04-22 | 12:54
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تقرير: وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين &quot;لا بديل منها&quot;
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تقرير: وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "لا بديل منها"

خلصت مراجعة مستقلة لأداء وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إلى أن هذه الهيئة "لا بديل منها"، لافتةً في الوقت نفسه إلى "مشاكل تتصل بالحيادية".
     
وأشارت المراجعة التي ترأست لجنتها وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا إلى أن الوكالة "لا بديل منها على صعيد التنمية الإنسانية والاقتصادية للفلسطينيين"، مشيرةً في الوقت نفسه إلى أن إسرائيل لم تقدم بعد أدلة تدعم اتهامها عددًا كبيرًا من أفراد طاقم الوكالة بالانتماء إلى منظمات إرهابية.

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