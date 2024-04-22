النروج تخطط لزيادة المساعدات المخصصة لأوكرانيا "بشكل كبير"

أعلن وزير الخارجية النروجي إسبن بارث إيدي الاثنين أن النروج التي تعد نسبيًا من أكبر الدول المانحة لأوكرانيا، تدرس احتمال زيادة المساعدات "بشكل كبير".



وتعهدت النروج حتى الآن تقديم حوالى 75 مليار كرونة (6,8 مليارات دولار) كمساعدات عسكرية ومدنية ليتم توزيعها بين العامين 2023 و2027.



ولمح رئيس الوزراء النروجي يوناس يار ستور نهاية الأسبوع إلى إمكان زيادة هذا المبلغ.



وقال وزير الخارجية في إيجاز صحافي في أوسلو: "نتحدث عن زيادة كبيرة، إنها مهمة حقًا مقارنةً بما قمنا به حتى الآن".



وأضاف الوزير الذي زار أوكرانيا الأسبوع الماضي أنه لم يتم بعد اتخاذ قرار بشأن مبلغ محدد.