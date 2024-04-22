بايدن يعد زيلينسكي بإرسال مساعدات عسكرية جديدة سريعا

وعد الرئيس الأميركي جو بايدن، في اتصال هاتفي مع الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي، بأن يرسل اليه "سريعا" مساعدات عسكرية "مهمة"، ما أن يصادق الكونغرس الاميركي نهائيا على رزمة مساعدات لكييف بقيمة 61 مليار دولار.



وقال البيت الابيض في بيان ان الولايات المتحدة: "ستقدم سريعا مساعدات عسكرية جديدة مهمة لتلبية الحاجات الملحة لاوكرانيا في ساحة المعركة وعلى صعيد الدفاع الجوي".