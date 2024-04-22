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كييف: نحو 25 ألف جندي روسي يحاولون اقتحام منطقة استراتيجية بشرق أوكرانيا
أخبار دولية
2024-04-22 | 14:21
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كييف: نحو 25 ألف جندي روسي يحاولون اقتحام منطقة استراتيجية بشرق أوكرانيا
أعلن الجيش الأوكراني اليوم، أن روسيا لديها ما بين 20 و25 ألف جندي يحاولون اقتحام بلدة تشاسيف يار بشرق أوكرانيا والقرى المحيطة بها ووصف الوضع في المنطقة بأنه صعب.
وتسيطر أوكرانيا على كل تشاسيف يار الواقعة على أرض استراتيجية مرتفعة في منطقة دونيتسك المحتلة جزئيا، لكن القيادة العسكرية في كييف قالت إن روسيا تريد السيطرة على البلدة بحلول التاسع من أيار الذي يصادف ذكرى يوم النصر السوفيتي في الحرب العالمية الثانية.
وقال نزار فولوشين المتحدث باسم القيادة العسكرية الشرقية: "الوضع حول البلدة صعب لكنه تحت السيطرة... مدافعونا يتلقون تعزيزات ويعملون على استقرار الخط".
وأضاف في تصريحات أذاعتها قناة سوسبيلن العامة: "هناك ما بين 20 و25 ألف جندي روسي يحاولون اقتحام تشاسيف يار وأطراف التجمعات السكانية القريبة منه".
وسيؤدي الاستيلاء على تشاسيف يار إلى وجود روسيا على مقربة من مدينتين مهمتين استراتيجيا خاضعتين للسيطرة الأوكرانية، وهما كراماتورسك وسلوفيانسك.
وبدأت روسيا بالفعل تتقدم ببطء لكن من المتوقع أن تصل المساعدة العسكرية الأميركية التي طال انتظارها إلى أوكرانيا لتخفيف النقص الحاد في الذخيرة في غضون أيام بعد الموافقة النهائية المتوقعة هذا الأسبوع.
وقال الرئيس فولوديمير زيلينسكي عبر تطبيق تيليغرام: "الأمر صعب على جنودنا، لكن تلقي المساعدة اللازمة سيوازن الوضع".
أخبار دولية
أوكرانيا
روسيا
اقتحام
تشاسيف يار
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