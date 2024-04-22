تقرير أميركي: حرب إسرائيل في غزة أثرت بصورة سلبية على وضع حقوق الإنسان

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية في تقريرها السنوي أن الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" التي أودت بحياة عشرات الآلاف من الفلسطينيين في غزة وأسفرت عن أزمة إنسانية حادة كان لها "أثر سلبي كبير" على وضع حقوق الإنسان.



وتشمل القضايا المهمة المتعلقة بحقوق الإنسان تقارير موثوقة عن عمليات قتل خارج إطار القانون، واختفاء قسري وتعذيب واعتقالات غير مبررة لصحفيين وعدد من الأمور الأخرى، حسبما جاء في التقارير القُطرية لعام 2023 حول ممارسات حقوق الإنسان.