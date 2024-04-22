بلينكن: أميركا تحقق في انتهاكات إسرائيلية مزعومة لحقوق الإنسان في غزة

أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن الولايات المتحدة تحقق في مزاعم بشأن انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان في عملياتها ضد حركة المقاومة "حماس" في غزة.



وفي معرض كشفه عن التقرير السنوي لوزارة الخارجية حول حقوق الإنسان، نفى بلينكن وجود ازدواجية في المعايير الأمريكية في ما يتعلق بإسرائيل وحقوق الإنسان.



وقال بلينكن للصحفيين: "هل لدينا معايير مزدوجة؟ الجواب هو لا".