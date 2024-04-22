زلزال بقوة 6 درجات في تايوان بعد يوم طويل من الهزات الأرضية

ضرب زلزال بقوة 6 درجات تايوان في الساعات الأولى من يوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي، بحسب ما افادت الوكالة المركزية للأرصاد الجوية.



ووقع الزلزال في تمام الساعة 2,26 فجرا (18,26 ت غ)، بعدما تعرضت الجزيرة لسلسة من الهزات الأرضية اعتبارا من بعد ظهر الاثنين شعر بها السكان، بحسب ما افاد مراسل لوكالة فرانس برس.