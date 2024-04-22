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الدروس في جامعة كولومبيا عبر الإنترنت بعد احتجاجات مرتبطة بحرب غزة

أخبار دولية
2024-04-22 | 15:14
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الدروس في جامعة كولومبيا عبر الإنترنت بعد احتجاجات مرتبطة بحرب غزة
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الدروس في جامعة كولومبيا عبر الإنترنت بعد احتجاجات مرتبطة بحرب غزة

أمرت رئيسة جامعة كولومبيا نعمت شفيق بأن تعطى الدروس عبر الإنترنت الاثنين بعد اضطرابات شهدها حرم الجامعة نهاية الاسبوع على خلفية الحرب بين إسرائيل وحماس، بينما امتدت الاحتجاجات إلى كليات أخرى في الولايات المتحدة.
     
وأقامت مجموعة كبيرة من المتظاهرين "مخيم تضامن مع غزة" في المؤسسة المرموقة في نيويورك، بينما تحدّث بعض الطلاب اليهود عن الترهيب ومعاداة السامية في ظل احتجاجات تواصلت لأيام.
     
وفي رسالة مفتوحة إلى أسرة الجامعة، أشارت شفيق إلى ضرورة "إعادة إطلاق" الدروس.
     
وقالت: "مدى الأيام الأخيرة، كانت هناك العديد من الأمثلة على الترهيب والسلوكيات القائمة على المضايقات في حرمنا".
     
وأضافت: "اللغة المعادية للسامية، حالها حال أي لغة أخرى تستخدم لإيذاء وتخويف الناس، غير مقبولة وسيتم اتّخاذ إجراءات مناسبة. من أجل خفض التصعيد في مشاعر الضغينة ومنحنا جميعا فرصة التفكير في الخطوات المقبلة، أعلن أن جميع الدروس ستعطى عبر الإنترنت الاثنين".
     
وبدأ المتظاهرون حراكهم الاحتجاجي الأسبوع الماضي، داعين الجامعة لسحب استثماراتها من الشركات المرتبطة بإسرائيل.
     
وتم توقيف أكثر من مئة منهم بعدما دعت سلطات الجامعة الشرطة للحضور إلى الحرم الخاص الخميس، في خطوة يبدو أنها أدت إلى تصعيد التوتر ودفعت عددا أكبر من الأشخاص للمشاركة في التحرك نهاية الأسبوع.
     
وذكرت "نيويورك تايمز" أن الاحتجاجات امتدت إلى معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وجامعة ميشيغن فيما تم توقيف 47 شخصا على الأقل خلال تظاهرة في جامعة يال الاثنين.
     
وبات النقاش الثقافي يتركز في الجامعات في الولايات المتحدة منذ هجوم السابع من تشرين الأول الذي نفذته حماس ضد إسرائيل ورد الدولة العبرية العسكري عليه.
     
وذكرت شفيق بأنها ستنشئ مجموعة عمل تضم موظفي الجامعة في محاولة لإيجاد مخرج للأزمة التي تجذب الطلاب وغيرهم على حد سواء.
     
وكتبت: "علت أصوات خلافاتنا في الأيام الأخيرة. استغل أفراد غير مرتبطين بجامعة كولومبيا قدموا إلى الحرم من أجل أجنداتهم الخاصة وضخموا هذه التوترات".
     
ودان الرئيس الأميركي جو بايدن الأحد معاداة السامية في حرم الجامعات بينما أعرب رئيس بلدية نيويورك إريك آدامز عن شعوره "بالهلع والاشمئزاز" من التقارير عن معاداة السامية في جامعة كولومبيا، متعهدا بأن توقف الشرطة أي شخص يخرق القانون.

أخبار دولية

جامعة كولومبيا

حرب

غزة

الولايات المتحدة

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