الخارجية الأميركية: حماس غيرت مطالبها في مفاوضات الرهائن

المتحدث باسم الخارجية الأميركية: الولايات المتحدة ستواصل الضغط من أجل وقف القتال في غزة

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر اليوم، أن حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) "غيرت مطالبها" في مفاوضات الرهائن مع إسرائيل بوساطة مصر وقطر.



وأكد ميلر في مؤتمر صحفي، أن الولايات المتحدة ستواصل الضغط من أجل وقف القتال في غزة والتوصل إلى اتفاق يُطلق بموجبه الرهائن الذين احتجزتهم الحركة بعد هجوم السابع من تشرين الأول.