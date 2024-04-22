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اعتقال 3 في ألمانيا بشبهة نقل تكنولوجيا للصين
أخبار دولية
2024-04-22 | 16:58
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اعتقال 3 في ألمانيا بشبهة نقل تكنولوجيا للصين
أعلن مسؤولون ألمان أن ثلاثة ألمان اُعتقلوا للاشتباه في تعاونهم مع المخابرات الصينية لنقل تكنولوجيا يمكن استخدامها لأغراض عسكرية بمقدورها المساعدة في تعزيز قوة البحرية الصينية.
وقالت وزيرة الداخلية نانسي فيزر إن الحكومة تراقب ما وصفته بالتهديد الكبير الذي يشكله التجسس الصيني في الشركات والصناعة والعلوم.
وأوضحت في بيان: "نراقب عن كثب هذه المخاطر والتهديدات ونحذر ونرفع مستوى الوعي بشأنها حتى يتم زيادة إجراءات الحماية في كل مكان".
وأضافت أنه في هذه الحالة، فإن مسألة التقنيات الألمانية الحديثة التي يمكن استخدامها لأغراض عسكرية "حساسة بشكل خاص".
وقال وزير العدل ماركو بوشمان في بيان: "في وقت اعتقالهم، كان المتهمون يجرون مفاوضات إضافية حول مشروعات بحثية قد تفيد تحديدا في تعزيز القوة القتالية البحرية للصين".
وقالت السفارة الصينية في برلين إن بكين ترفض بشدة الاتهامات بأنها نفذت أنشطة تجسس في ألمانيا.
وقال متحدث باسم السفارة في بيان عبر البريد الإلكتروني: "ندعو ألمانيا إلى الكف عن استغلال اتهامات التجسس للتلاعب بصورة الصين سياسيا وتشويه سمعة الصين".
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