زيلينسكي: قصف روسي يدمر برجا للبث التلفزيوني في خاركيف

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن هجوما صاروخيا روسيا دمر برجا للبث التلفزيوني يبلغ طوله 240 مترا في خاركيف، واصفا ذلك بأنه مسعى متعمد من موسكو لجعل ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا غير صالحة للسكن.



وأظهرت لقطات حصلت عليها "رويترز" العمود الرئيسي لبرج التلفزيون وهو ينكسر ويسقط على الأرض في المدينة التي تتعرض لقصف صاروخي وضربات بطائرات مسيرة منذ أسابيع.



وقال الزعيم الأوكراني إنه أبلغ الرئيس الأميركي جو بايدن بالهجوم الجوي الذي وقع قبل بضع دقائق من حديثهما عبر الهاتف.



وأضاف على تطبيق الرسائل "تلغرام": "نية روسيا الواضحة هي جعل المدينة غير صالحة للسكن".