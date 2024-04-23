قتلى في اصطدام مروحيتين عسكريتين في ماليزيا

قُتل عشرة من أفراد طاقم مروحيتين عسكريتين ماليزيتين، في حادث تحطّم، خلال مَهمّة تدريبية، وفق ما أفادت فرق الإسعاف.



وقال قائد العمليات في دائرة الإطفاء والانقاذ سهيمي محمد سهيل: "ارتطمت المروحيتان ببعضها البعض، خلال تحليق تدريبيّ."



وأكدت الفرق الطبية مقتل الضحايا العشر، الذين كانوا على متنهما.