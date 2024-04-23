أنظمة الدفاع الجويّ الأوكرانية دمّرت طائرات هجومية روسية

دمّرت أنظمة الدفاع الجويّ الأوكرانية خمس عشرة من أصل ستّ عشرة طائرة هجومية مسيرة أطلقتها روسيا، وفق ما قالت القوات الجوية الأوكرانية.



وأضافت، في بيان: "أطلقت روسيا أيضًا، صاروخين باليستيين قصيري المدى من طراز إسكندر استهدفا أوكرانيا."