أكبر نقابة للمراقبين الجويين في فرنسا تدعو لإضراب الخميس

دعت أكبر نقابة للمراقبين الجويين في فرنسا مساء الإثنين إلى إضراب الخميس بعدما وصلت المفاوضات بينها وبين المديرية العامة للطيران المدني إلى طريق مسدود، في خطوة يتوقع أن تؤدّي لإلغاء الكثير من الرحلات.



وقال لوكالة فرانس برس مسؤول في النقابة الوطنية لمراقبي الملاحة الجوية طالباً عدم نشر اسمه "نعتبر أنّ المفاوضات فشلت".



وأضاف "لدينا تعبئة قياسية وبالتالي من المتوقع حدوث اضطرابات شديدة" في حركة النقل الجوي في فرنسا الخميس.



وسينعكس الإضراب إلغاءً للكثير من الرحلات وتأخيراً في مواعيد إقلاع وهبوط طائرات أخرى.

