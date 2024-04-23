سيطرة روسيا على قرية نوفوميخيليفكا الأوكرانية

سيطرت القوات الروسية على قرية نوفوميخيليفكا الواقعة على بعد 40 كيلومترًا، جنوب غربي مدينة دونيتسك الأوكرانية.



وأعلن الجيش الأوكرانيّ من جهة أخرى، أنّه لا يزال يسيطر على القرية.



وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، إنّ قواتها الجنوبية سيطرت بالكامل على نوفوميخيليفكا وحسّنت الوضع التكتيكيّ على جبهة القتال.



لكن قائد اللواء 79 للهجوم البرمائيّ الأوكرانيّ يفهين شماتاليوك، الذي يقاتل على خط المواجهة، في دونيتسك، أشار إلى أنّ قواته تسيطر على 15 إلى 20 بفي لمئة من القرية، في حين أنّ بقيتها تحت "سيطرة النيران" الأوكرانية.