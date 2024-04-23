الصين ترفض اتهامات ألمانية بالتجسس

رفضت السفارة الصينية في برلين "بشدة" اتهامات بالتجسس في ألمانيا، وذلك على خلفية إعلان النيابة العامة الألمانية توقيف ثلاثة ألمان بشبهة التجسّس لحساب بكين، وفق ما أوردت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية "شنيخوا".



وجاء في بيان للسفارة أوردته شينخوا "ندعو الجانب الألماني إلى الكفّ عن استغلال مزاعم التجسّس" بغرض "تشويه سمعة الصين" وصورتها.



وأتى النفي الصيني بعدما أعلنت ألمانيا وبريطانيا توقيف أشخاص بشبهة نقلهم معلومات سرية إلى الصين، مع تعمّق المخاوف في الغرب بشأن النشاط التجسسي الصيني.



وفي ألمانيا، أوقف المحقّقون ثلاثة مواطنين ألمان في غرب البلاد للاشتباه بتبادلهم معلومات تتعلق بتكنولوجيا بحرية، وفق ما أعلنت النيابة العامة.

