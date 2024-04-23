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وزراء الاتحاد الأوروبيّ: نبحث بشكل عاجل في إمكان توفير المزيد من الدفاعات الجوية لأوكرانيا

أخبار دولية
2024-04-23 | 01:00
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وزراء الاتحاد الأوروبيّ: نبحث بشكل عاجل في إمكان توفير المزيد من الدفاعات الجوية لأوكرانيا
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وزراء الاتحاد الأوروبيّ: نبحث بشكل عاجل في إمكان توفير المزيد من الدفاعات الجوية لأوكرانيا

أعلن وزراء الاتحاد الأوروبيّ أنّهم يبحثون بشكل عاجل، في إمكان توفير المزيد من الدفاعات الجوية لأوكرانيا.

وقالوا: "لم نصل إلى حد التعهد بتقديم أنظمة باتريوت للدفاع الصاروخيّ، التي تريدها كييف بشدة."
 
ومنذ أن بدأت أوكرانيا حملة للحصول على المزيد من صواريخ باتريوت في الأسابيع القليلة الماضية، كانت ألمانيا الدولة الوحيدة في الاتحاد، التي تعهدت بتوفير بطارية صواريخ إضافية.
 
وعبر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبيّ جوزيب بوريل عن إحباطه لعدم وجود تعهدات أخرى، قائلًا إنّه يحاول جعل الجميع يفهمون ويدركون الحاجة إلى بذل المزيد لمساعدة كييف.
 
وأضاف: "ليس لدي صواريخ باتريوت في بروكسل، صواريخ باتريوت موجودة في العواصم والأمر متروك لهم لاتخاذ القرارات في هذا الصدد."

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