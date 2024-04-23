مقتل مهاجرين في محاولة عبور من منطقة قريبة من بلدة فرنسية

قُتل خمسة مهاجرين على الأقل، خلال محاولة لعبور القنال الإنجليزيّ، من منطقة قريبة من بلدة ويميرو الفرنسية، على ما قالت الشرطة الفرنسية.



وأكد خفر السواحل الفرنسيّ أنّ عملية إنقاذ للشرطة أسفرت عن العثور على عدة جثث، بعد محاولة فاشلة لعبور القنال.



وقال متحدث باسم خفر السواحل إنّ عناصر الخفر ما زالوا يعملون في البحر بعد ما وصفه المسؤول بأنّه صباح مزدحم في ظل ما شهده من عدة محاولات للعبور.



وأوضحت صحيفة لا فويس دو نورد إنقاذ نحو 100 مهاجر في عملية شاركت فيها ثلاث طائرات هليكوبتر وعدة قوارب إنقاذ.

