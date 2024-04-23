أردوغان: لا أعتقد أنّ حماس ستغادر قطر

نقلت وسائل إعلام عن الرئيس التركيّ رجب طيب أردوغان قوله إنّه لا يعتقد أنّ حركة "حماس" ستغادر قطر التي تتخذها مقرًا.



وأوضح أنّه لم يشهد أيضًا أي مؤشرات على ذلك من جانب الدوحة.



ونقلت وسائل إعلام تركية عن اردوغان القول للصحافيين، خلال رحلة العودة من زيارته للعراق، إنّ سيطرة إسرائيل بالكامل على غزة ستفتح الباب أمام مزيد من الحاجات للأراضي الفلسطينية.