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الأنصاري: قطر لا تزال ملتزمة بالوساطة لكنها تعيد تقييم دورها
أخبار دولية
2024-04-23 | 06:55
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الأنصاري: قطر لا تزال ملتزمة بالوساطة لكنها تعيد تقييم دورها
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الأنصاري: قطر لا تزال ملتزمة بالوساطة لكنها تعيد تقييم دورها
أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أنّه لا يوجد مبرر لإنهاء وجود مكتب حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الفلسطينية في الدوحة، بينما تستمر جهود الوساطة في حرب غزة.
وقال الأنصاري في مؤتمر صحافيّ إنّ قطر لا تزال ملتزمة بالوساطة لكنها تعيد تقييم دورها في ظل "إحباطنا من الهجمات ضد قطر".
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