بدء ترسيم الحدود بين أرمينيا وأذربيجان

أعلنت أرمينيا وأذربيجان الثلاثاء عن البدء بترسيم الحدود المشتركة بينهما، في خطوة تكتسي أهمية كبيرة للبلدين اللذين تواجها في نزاعات دامية في منطقة القوقاز.



وجاء في بيان صادر عن وزارة الداخلية في أذربيجان أن مجموعة من الخبراء شرعت في "توضيح الإحداثيات على أساس دراسة هندسية مساحية (جيوديسية)".



وأكّدت وزارة الداخلية الأرمينية من جهتها "أعمال ترسيم" الحدود، مستبعدة "نقل أيّ جزء من أراضي أرمينيا السيادية" إلى باكو في أعقاب العملية.

