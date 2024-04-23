16 قتيلا على الأقل و28 مفقودا اثر انقلاب مركب يقل مهاجرين قبالة جيبوتي



لقي 16 شخصا على الأقل حتفهم وفقد 28 اثر انقلاب قارب يقل مهاجرين قبالة سواحل جيبوتي، وفق ما أعلنت المنظمة الدولية للهجرة الثلاثاء.



وقالت المنظمة في منشور على "إكس" "مأساة جراء انقلاب قارب قبالة ساحل جيبوتي يحمل على متنه 77 مهاجرا بينهم أطفال، هناك 28 مفقودا على الأقل و16 قتيلا"، من دون أن تذكر تاريخ وقوع الحادثة.

