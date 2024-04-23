انفجار معسكر كالسو الذي يستخدمه الحشد الشعبي ناتج عن "أسلحة شديدة الانفجار في المكان"

ذكرت وسائل إعلام رسمية عراقية أن الانفجار الضخم الذي وقع بمعسكر كالسو الذي تستخدمه قوات الحشد الشعبي يوم السبت ناتج عن "أسلحة ومواد شديدة الانفجار كانت موجودة في المكان".



ونقلت عن تقرير أعدته لجنة فنية مكلفة بالتحقيق في الحادث عدم وجود حركة لطائرات مقاتلة أو مسيرة في عموم أجواء محافظة بابل قبل وقت الانفجار وأثنائه وبعده.



وأضافت أن "الانفجار أحدث حفرة كبيرة جدا وغير منتظمة الشكل في مكان الحادث الذي كان يستخدم لتخزين الأعتدة والصواريخ ومختلف المواد المتفجرة".



وأسفر الانفجار عن مقتل منتسب للحشد الشعبي الذي يضم فصائل متحالفة مع إيران.