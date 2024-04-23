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رئيسي: شن إسرائيل لهجوم على الأراضي الإيرانية سيحدث تغييرا كاملا في الظروف
أخبار دولية
2024-04-23 | 09:15
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رئيسي: شن إسرائيل لهجوم على الأراضي الإيرانية سيحدث تغييرا كاملا في الظروف
شدد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي على أن شن إسرائيل لهجوم على الأراضي الإيرانية سيحدث تغييرا كاملا في "الظروف"، بحسب ما نقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية الرسمية.
ونُقل عن رئيسي، الذي يزور باكستان، قوله إن مثل هذا الهجوم قد يؤدي إلى عدم بقاء شيء من "الكيان الصهيوني".
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