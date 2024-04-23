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الأمم المتحدة تطالب بتحقيق دولي في المقابر الجماعية في مستشفيات غزة
أخبار دولية
2024-04-23 | 10:48
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الأمم المتحدة تطالب بتحقيق دولي في المقابر الجماعية في مستشفيات غزة
طالب مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الثلاثاء بتحقيق دولي في المقابر الجماعية التي عثر عليها في مجمّع الشفاء ومجمّع ناصر بقطاع غزة، مشدّدا على ضرورة اتّخاذ إجراءات مستقلّة لمواجهة "مناخ الإفلات من العقاب".
ووصف المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك الدمار الذي لحق بمجمّع الشفاء وهو أكبر مستشفى في غزة وبمجمّع ناصر الطبي في خان يونس، ثاني المراكز الاستشفائية الكبيرة في القطاع، بأنه "مروع"، مشدّدا في بيان على الحاجة إلى "تحقيقات مستقلّة وفعّالة وشفّافة" في هذه الوفيات.
وقال: "نظرا لسيادة مناخ الإفلات من العقاب، لا بدّ من إشراك محقّقين دوليين في هذا المسار"، مذكّرا بأن القانون الدولي الإنساني ينصّ على حماية خاصة جدّا للمستشفيات.
وشدد فولكر تورك على أن "قتل مدنيين ومعتقلين وأفراد آخرين هم "خارج ساحة المعركة" هو جريمة حرب".
والإثنين، كشف الدفاع المدني في غزة أنه انتشل خلال ثلاثة أيام حوالى مئتي جثّة لأشخاص قتلتهم القوّات الإسرائيلية وطمرت جثثهم في مقابر جماعية داخل مجمّع ناصر في خان يونس.
أما مجمّع الشفاء، فقد اعتبرت منظمة الصحة العالمية في مطلع نيسان أن العملية العسكرية الإسرائيلية الأخيرة فيه حوّلته إلى "حطام وأطلال" وبات "مخرّبا خاويا مدمرا عن آخره".
وقد تضرّرت المستشفيات في غزة بشدّة من العملية العسكرية التي شنّتها إسرائيل على القطاع إثر هجوم غير مسبوق لحركة حماس على الأراضي الإسرائيلية في السابع من تشرين الأول. وتزعم إسرائيل بأن الحركة الإسلامية تستخدم المستشفيات لشنّ هجمات وحفر أنفاق وإخفاء أسلحة، الأمر الذي تنفيه حماس.
وأفاد مسؤولون في غزة بانتشال 283 جثّة من بين أنقاض مستشفى ناصر وتسعى المفوضية السامية للأمم المتحدة إلى التحقّق من العدد.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية الأممية رافينا شامدساني خلال مؤتمر صحافي إن جثث "الضحايا طمرت عميقا في الأرض وغطّيت بالمخلّفات"، مشيرة إلى العثور على جثث لكبار في السنّ ونساء ومصابين وكان بعض الضحايا "مكبّلي الأيدي وبلا ملابس".
وقالت: "ليس في وسعنا حتّى الساعة تأكيد الأرقام الدقيقة" لمن قتلوا في المجمّعين، "لذا نشدّد على ضرورة إجراء تحقيقات دولية".
أخبار دولية
الأمم المتحدة
تحقيق دولي
المقابر الجماعية
مستشفيات
غزة
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