الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
لآخر العمر
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

سوناك: سنجعل صناعة الدفاع في بريطانيا متأهبة للحرب

أخبار دولية
2024-04-23 | 11:26
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
سوناك: سنجعل صناعة الدفاع في بريطانيا متأهبة للحرب
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
سوناك: سنجعل صناعة الدفاع في بريطانيا متأهبة للحرب

أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك اليوم، أنه سيجعل صناعة الدفاع في بلده على أهبة الاستعداد للحرب، معلنا عن تمويل إضافي طويل الأجل بقيمة 10 مليارات جنيه إسترليني (12.43 مليار دولار) مخصص للذخائر في ضوء الحرب الدائرة في أوكرانيا.

وقال سوناك في مؤتمر صحفي في بولندا، متحدثا إلى جانب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ: "سنجعل صناعة الدفاع في المملكة المتحدة على أهبة الاستعداد للحرب. أحد الدروس الأساسية المستفادة من الحرب في أوكرانيا هو أننا بحاجة إلى مخزونات أكبر من الذخائر وأن تتمكن الصناعة من إعادة ملئها بسرعة أكبر".

وكان سوناك قد حذر في وقت سابق من وجود تهديد متزايد للأمن العالمي لكنه استطرد قائلا: "يجب ألا نبالغ في تقدير الخطر. نحن لسنا على شفا حرب، ولا نسعى إليها".

أخبار دولية

ريشي سوناك

بريطانيا

صناعة الدفاع

حرب

أوكرانيا

LBCI التالي
قتلى في اصطدام مروحيتين عسكريتين في ماليزيا
كيم يشرف على مناورة تحاكي "هجوماً نووياً مضاداً"
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2024-04-14

ريشي سوناك: بريطانيا ستواصل الدفاع عن أمن اسرائيل

LBCI
أخبار دولية
2024-04-10

أوكرانيا وبريطانيا توقعان اتفاقية للتعاون في إنتاج الأسلحة

LBCI
أخبار دولية
2024-04-07

زيلينسكي: أوكرانيا "ستخسر الحرب" ما لم يقر الكونغرس الأميركي حزمة المساعدات

LBCI
أخبار دولية
2024-04-07

سوناك: بريطانيا "مصدومة من حمام الدم" في غزة وتدعو لوقف الحرب

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
14:08

البيت الأبيض: واشنطن تريد "تقدما فعليا" قبل استئناف تمويل وكالة الأونروا

LBCI
أخبار دولية
13:50

ديفيد ساترفيلد: خطر المجاعة "شديد جدا" في غزة خصوصا في الشمال

LBCI
أخبار دولية
13:30

الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة مرتبطة بإيران

LBCI
أخبار دولية
13:28

النرويج تدعو المانحين إلى استئناف تمويل الأونروا

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
صحف اليوم
2024-04-20

صدى واسع للدعوى المقدّمة في الولايات المتحدة على مصارف وسلامة ومصرف لبنان (نداء الوطن)

LBCI
فنّ
2024-02-14

حصل ما لم يكن في الحسبان... العريس سحب الميكروفون من ناصيف زيتون في حفل الزفاف (فيديو)

LBCI
آخر الأخبار
10:32

أبو عبيدة: العدو يحاول التنصل من كل وعوده في المفاوضات ويريد كسب المزيد من الوقت

LBCI
أخبار لبنان
10:15

البطريرك ميناسيان: سيناريو الإبادات يتكرر في فلسطين

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:54

بطولة لبنان للسباحة أرض خصبة لطاقات مستقبلية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

منتخب لبنان "للرغبي تاتش" أطلق تدريباته للمشاركة في بطولة العالم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

خدمات وزارة الإقتصاد أصبحت Online

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

"الخماسية" تودع بري أسئلة وشروط حول الحوار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

التوتر الجنوبي سببٌ مُعلَن لتأجيل الإنتخابات البلدية... ولكن ماذا عن الأسباب الأخرى؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

الدعاوى على القطاع المصرفي مستمرة... والمصارف تطالب بتنظيم القطاع

LBCI
أخبار لبنان
13:23

مسيرة في ذكرى مرور 109 سنوات على الإبادة الأرمنية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

الاستعدادات الاسرائيلية لدخول رفح مستمرة... تدريبات ولقاءات وحديث عن استقالات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:16

السجناء السوريون الى بلادهم والآلية…

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
04:08

والدة باميلا الكيك تخطف الأنظار بجمالها وشبابها.. بدت كشابة عشرينيّة (صور)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2024-04-22

وفاة الرهينة الغربية الأطول إحتجازًا في ‏لبنان... من هو؟

LBCI
فنّ
04:14

جوي سلامة بعد تعرّضها لنزيف في الرأس: لولا الرب يسوع منّي هون (فيديو)

LBCI
صحف اليوم
01:52

باسيل يقصي بوصعب رسميًا من تياره (الشرق الأوسط)

LBCI
اقتصاد
02:07

إرتفاع في سعر صفيحتي البنزين

LBCI
فنّ
04:05

هل تذكرون نجمة ستار أكاديمي صوفيا المريخ؟.. عودة بعد غياب الى الساحة الفنيّة!

LBCI
منوعات
15:31

رجل يسبب اضطراباً على متن طائرة... ضرب المضيفات وردّ فعل طفلة يغزو الإنترنت (فيديو)

LBCI
فنّ
12:30

الموت يفجع الفنانة رحمة رياض... وبهذه الكلمات ودّعت شقيقتها! (صورة)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More