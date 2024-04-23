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القضاء الروسي يبقي الصحافي الأميركي إيفان غيرشكوفيتش في الحبس الموقت
أخبار دولية
2024-04-23 | 11:35
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القضاء الروسي يبقي الصحافي الأميركي إيفان غيرشكوفيتش في الحبس الموقت
رفضت محكمة روسية طعنا قدمه الصحافي الأميركي إيفان غيرشكوفيتش بتمديد حبسه الموقت حتى نهاية حزيران بتهمة "التجسس"، علما أن المراسل الذي أوقف في آذار 2023 يرفض هذه التهمة.
وقال القاضي ألكسندر بوشكين بحسب مراسلة لفرانس برس حضرت جلسة المحكمة إن "غرفة الاستئناف الأولى قررت عدم تغيير القرار الصادر في 26 آذار (من محكمة البداية) والقاضي بتمديد إجراء التوقيف الاحتياطي".
أخبار دولية
القضاء الروسي
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