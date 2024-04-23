أبو عبيدة: ندعو إلى التصعيد على كل الجبهات واسرائيل تماطل للوصول الى صفقة تبادل الاسرى

أكد المتحدث باسم كتائب القسام ابو عبيدة مواصلة المقاومة ضد اسرائيل, مقدراً كلَ جهدٍ عسكريٍ وشعبي انضمَ إلى طوفان الأقصى، وخصَ جبهاتِ القتال في لبنان واليمن والعراق.



ودعا المتحدث باسم كتائب القسام إلى التصعيد على كل الجبهات.



ورأى أنه بات من الواضح ان اسرائيل تماطل وتتلكأ للوصول الى صفقة تبادل الاسرى وتعرقل جهود وقف اطلاف النار.