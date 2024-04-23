بلينكن يعتزم زيارة السعودية

نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أميركيين اثنين وآخر عربي قولهم إن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن يعتزم زيارة السعودية حيث من المتوقع أن يشارك في المنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض والذي يبدأ يوم 28 نيسان.



ولم يكشف الموقع عن أسماء المسؤولين.