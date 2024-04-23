مسؤولان أميركيان لرويترز: الولايات المتحدة تجهز حزمة أسلحة بقيمة مليار دولار لأوكرانيا

كشف مسؤولان أميركيان لرويترز اليوم، أن الولايات المتحدة تجهز حزمة مساعدات عسكرية بقيمة مليار دولار لأوكرانيا كدفعة أولى من مشروع قانون خاص بأوكرانيا وإسرائيل لم يتم توقيعه بعد.



وأوضح المسؤولان اللذان تحدثا شريطة عدم كشف هويتيهما أن حزمة المساعدات تشمل مركبات وذخائر دفاع جوي من طراز ستينغر وذخائر إضافية لأنظمة صواريخ مدفعية عالية الحركة وذخيرة مدفعية عيار 155 مليمتر وذخائر مضادة للدبابات من نوع تاو وجافلين وأسلحة أخرى يمكن استخدامها على الفور في ساحة المعركة.



وكان الرئيس جو بايدن قد طلب من الكونغرس تقديم مساعدات بقيمة 60.8 مليار دولار لأوكرانيا، لكن المبادرة تعثرت بعد أن رفض جمهوريون في مجلس النواب الدفع بمشروع القانون قدما لبضعة أشهر.



وبمجرد التوقيع على مشروع قانون أوكرانيا وإسرائيل سيعود الزخم للتمويل المخصص لتجديد المخزونات مما يقلص مخاوف وزارة الدفاع (البنتاغون) من احتمال أن يضر استخدام سلطة السحب الرئاسية لمساعدة أوكرانيا بالاستعداد العسكري الأميركي.



وتسمح سلطة السحب الرئاسية للرئيس بإجازة نقل فائض أسلحة المخزونات الأميركية من دون موافقة الكونغرس استجابة لحالة الطوارئ.



ومع ضخ أموال تجديد المخزون، ستحصل شركات دفاع أميريية على تعاقدات أخرى مع استمرار دوران رحى الحرب الروسية الأوكرانية.



ويتوقع خبراء زيادة في سجل الطلبات لدى شركة رايثيون تكنولوجيز إلى جانب شركات كبرى أخرى تحصل على عقود حكومية، مثل شركة لوكهيد مارتن وجنرال ديناميكس ونورثروب غرومان بعد إقرار مشروع قانون الإنفاق التكميلي.