ديفيد ساترفيلد: خطر المجاعة "شديد جدا" في غزة خصوصا في الشمال

رأى المبعوث الأميركي الخاص للقضايا الإنسانية في الشرق الأوسط ديفيد ساترفيلد اليوم، أن خطر المجاعة "شديد جدا" في غزة خصوصا في شمال القطاع.



وقال للصحفيين إنه يتعين على إسرائيل أن تبذل كل ما في وسعها لتسهيل جهود تجنب المجاعة، داعيا الى بذل مزيد من الجهد لإيصال المساعدات لمن هم في حاجة لها لا سيما في شمال قطاع غزة.