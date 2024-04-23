البيت الأبيض: واشنطن تريد "تقدما فعليا" قبل استئناف تمويل وكالة الأونروا

أعلن متحدث باسم البيت الأبيض أن الولايات المتحدة تريد "رؤية تقدم فعلي" داخل وكالة الامم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) قبل ان تقرر استئناف تمويلها.



وقال جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي: "في ما يتصل بتمويلنا للأونروا، لا يزال معلقا، ينبغي أن نرى تقدما فعليا قبل أن يتغير موقفنا".