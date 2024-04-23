الخارجية الأميركية: التقارير التي تتحدث عن مقابر جماعية في غزة مقلقة

اعتبرت وزارة الخارجية الأميركية أن التقارير عن العثور على مقابر جماعية في غزة مثيرة للقلق.



وكانت السلطات الفلسطينية أعلنت العثور على مئات الجثث في مقابر جماعية بمستشفى ناصر في خان يونس هذا الأسبوع بعد مغادرة الجيش الإسرائيلي.



كما أفادت تقارير بالعثور على جثث في مستشفى الشفاء بعد عملية للقوات الخاصة الإسرائيلية.