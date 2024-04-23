تقرير لصندوق النقد الدولي: السلطات المصرية تعهدت بالكف عن الاقتراض المباشر من المركزي

ذكر تقرير لخبراء صندوق النقد الدولي، جرى إعداده للعرض على اجتماع مجلس إدارة الصندوق الشهر الماضي، أن السلطات المصرية تعهدت بالكف عن تجاوز وزارة المالية واقتراض مليارات الدولارات مباشرة من البنك المركزي.



ويقول خبراء الاقتصاد إن مثل هذا الاقتراض يهدد بتقويض الاقتصاد من خلال زيادة المعروض النقدي والتضخم والتسبب بضعف سعر الصرف مقابل العملات الأجنبية.