كييف تعلّق الخدمات القنصلية للرجال في سنّ القتال

أعلنت أوكرانيا الثلاثاء أنّها علّقت خدماتها القنصلية في الخارج للرجال الذين تراوح أعمارهم بين 18 و60 عاماً، بعدما أعلن وزير الخارجية الأوكراني إجراءات مقبلة لإعادة الرجال في سنّ القتال إلى البلاد.



وقالت وزارة الخارجية في بيان، إنّها "أعلنت تعليقاً موقتاً لتلقّي الملفات الجديدة للخدمات القنصلية المتعلّقة بالفئة المذكورة من المواطنين الأوكرانيين"، موضحة أنّ ذلك يتعلّق بالرجال الذين تراوح أعمارهم بين 18 و60 عاماً.



وأوضح المصدر ذاته أنّه ستتم مواصلة توفير "بطاقات الهوية لدخول أوكرانيا" لهذه الفئة.



ومن الناحية النظرية، فإنّ وقف الخدمات القنصلية، بما في ذلك تجديد وثائق الهوية وغيرها من الإجراءات الإدارية المهمّة، يمكن أن يدفع الأوكرانيين إلى العودة إلى البلاد.



وتحتاج كييف التي تحارب الغزو الروسي منذ عامين، بشدّة إلى الجنود وخصوصاً أنّ الجيش الأوكراني يتوقّع أن تشنّ موسكو هجوماً جديداً في الأسابيع أو الأشهر المقبلة.



وتمنع كييف الرجال في سنّ القتال من السفر إلى الخارج مع استثناءات قليلة. ولكن وفقاً لتقديرات وسائل الإعلام، فرّ عشرات الآلاف من البلاد بشكل غير قانوني لتجنّب الذهاب إلى الجبهة.



وقالت وزارة الخارجية الأوكرانية الثلاثاء: "يجري تحديد آلية تحديث والتحقّق من المعلومات المتعلّقة بالوضع العسكري للرجال الذين تراوح أعمارهم بين 18 عاماً و60 عاماً والموجودين موقتاً خارج البلاد".



وأوضحت أنّه سيتمّ نشر "تفسيرات إضافية" بمجرّد الانتهاء من هذا العمل، مشيرة أنّ الرجال الذين يكون وضعهم العسكري "صالحاً" سيتمكّنون مرّة أخرى من الاستفادة من الخدمات القنصلية.