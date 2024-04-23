توقيف نائب لوزير الدفاع الروسي بشبهة فساد

أوقف نائب لوزير الدفاع الروسي هو تيمور إيفانوف في شبهة فساد، وفق ما أعلنت لجنة التحقيق الروسية الثلاثاء.



وكتبت اللجنة على تلغرام: "تم توقيف نائب وزير الدفاع في روسيا الاتحادية تيمور فاديموفيتش إيفانوف. يشتبه بأنه ارتكب جرما استنادا الى الفقرة السادسة من المادة 290 من قانون العقوبات، أي قبول رشوة".